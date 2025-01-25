В работе TikTok произошел массовый сбой

Больше всего жалоб приходит из Тверской области.фото: pixabay.com/solenfeyissaВ работе сервиса коротких видео TikTok 25 января произошел массовый сбой, свидетельствуют данные платформы мониторинга сбоев Downdetector.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии