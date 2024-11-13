В Приморском океанариуме появилось на свет редкое морское животное

В Приморском океанариуме родилось редкое морское животное — белуха. Появление морского обитателя на свет стало настоящим событием, потому что это всего лишь третий официально зафиксированный случай рождения представителя этого вида в России, два из которых произошли именно во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
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