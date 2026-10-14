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Татар-информ

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MS NOW: В Россию прибыл глава ФБР

MS NOW: В Россию прибыл глава ФБР

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател приехал в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает телеканал MS NOW со ссылкой на источники.

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