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В Новосибирске рабочий сорвался с башенного крана с высоты 17-го этажа

В Новосибирске рабочий сорвался с башенного крана с высоты 17-го этажа

По счастью мужчина приземлился на межэтажной перегородке, получил травмы, но остался жив.В Заельцовском районе Новосибирска специалисты МАСС вечером в понедельник, 27 января, спасли рабочего, который сорвался с высоты во время спуска с башенного крана.

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