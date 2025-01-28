В Новосибирске рабочий сорвался с башенного крана с высоты 17-го этажа

По счастью мужчина приземлился на межэтажной перегородке, получил травмы, но остался жив.В Заельцовском районе Новосибирска специалисты МАСС вечером в понедельник, 27 января, спасли рабочего, который сорвался с высоты во время спуска с башенного крана.