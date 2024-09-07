В Барнауле пожаловались на водителей, которые ездят по тротуару в центре города

По словам горожанина, это мешает пешеходам и ухудшает состояние покрытия Житель Барнаула пожаловался на водителей, которые, уезжая со стоянки, постоянно ездят по тротуару у дома № 78 на проспекте Социалистическом.
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