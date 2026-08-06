Практичный подход к вертикальному озеленению: как опоры превращают огород в украшение участка

Каждый раз, когда я начинаю планировать новый сезон, меня охватывает легкое волнение. Ещё до того, как сойдет последний снег, я раскладываю на столе пакетики с семенами и прикидываю, где на этот раз будут расти томаты, огурцы и обязательно — ароматные дыни.
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