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Рикки Саймон бросил вызов Петру Яну: «Давай дадим фанатам то, чего они хотят!»

Американский боец Рикки Саймон обратился к россиянину Петру Яну. «Петр, я слышал, ты передумал уходить в отставку.

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