Депутат Вихарев в Екатеринбурге прошел крестным ходом в качестве алтарника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля, ФедералПресс. Руководитель фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев принял участие в крестном ходе в храме Иннокентия Московского, исполнив роль алтарника.
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