🚨 На въезде в Алушту произошло ДТП с участием грузовика На месте работают медики и сотрудники ГИБДД.
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🚨 На въезде в Алушту произошло ДТП с участием грузовика На месте работают медики и сотрудники ГИБДД.