Средняя скорость доставки груза по РЖД. Неважная участь важнейшего железнодорожного показателя

Наряду с привычными показателями участковая скорость и техническая скорость (по которым я подводил итоги 2024 года здесь) ещё одним важнейшим показателем являетсясредняя скорость доставки груза или скорость доставки грузовой отправки.
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