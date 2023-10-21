Минспорта разрабатывает законы, ограничивающие выезд хоккеистов за рубеж

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на форуме "Россия - спортивная держава" рассказал, что организация совместно с Госдумой будет разрабатывать акты, которые буду ограничивать отъезд отечественных хоккеистов в зарубежные лиги.
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