АКОРТ: букет из роз в магазинах крупных ретейлеров можно купить за 419 рублей

Покупка букета из 5 роз в магазинах крупных торговых сетей России обойдется минимум в 419 рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игоря Караваева.
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