Гидрометцентр сообщил о покрытии России снегом на 96% к понедельнику

Роман Вильфанд из Гидрометцентра России заявил, что к 9 декабря снег покроет 96% территории страны. В Центральном округе ожидаются интенсивные снегопады, тогда как в Южном и Северо-Кавказском округах снежный покров отсутствует.
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