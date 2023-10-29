В России представлена китайская подметальная машина за 12 млн рублей

Широкий ассортимент сменных рабочих органов делает T-line TLO 1500 универсальной: ее можно оснастить подметальными или снегоуборочными щетками, снегоуборочным отвалом, разбрасывателем соли, песка, противогололедных реагентов, а также использовать для откачивания воды из луж, мойки проезжей части водой или жидкими моющими средствами.