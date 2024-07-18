Вы — наши ангелы, Россия возрождается: трогательное обращение бойца с фронта (ВИДЕО)

Вы — наши ангелы, Россия возрождается: трогательное обращение бойца с фронта. Рядовой мобилизованный боец из Саратовской области обратился ко всем волонтерам и помогающим армии, назвав их лучшей частью общества: «Мы называем их ангелами», которые всегда приходят на помощь.