БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Русские дизели. Судовые двигатели для военно-морского флота Российской Империи

Русские дизели. Судовые двигатели для военно-морского флота Российской Империи

Еще перед началом Русско-японской войны 1905 г. Нобель неоднократно обращался в Морское ведомство с весьма дельным предложением оборудовать двигателями своего завода вспомогательные транспорты-угольщики, которые обычно сопровождают в походе эскадру боевых кораблей и снабжают ее топливом.

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