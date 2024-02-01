Исторический дом в Тамбове купила компания депутата гордумы Алексея Моторина

Объект культурного наследия – двухэтажный дом на улице Советской в Тамбове за 4,9 миллиона рублей купила тамбовская компания ООО «Строймедиа», принадлежащая депутату Тамбовской городской Думы от ВПП «Родина» Алексею Моторину.
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