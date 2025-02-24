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Предвидеть риски: ГАИ и дорожники обсудили развитие автотрасс

Предвидеть риски: ГАИ и дорожники обсудили развитие автотрасс

На прошедшей в Москве стратегической сессии «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года» представители МВД, Госавтоинспекции, Минтранса и дорожники обсудили развитие автотрасс в нашей стране на ближайшие годы.

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