Предвидеть риски: ГАИ и дорожники обсудили развитие автотрасс

На прошедшей в Москве стратегической сессии «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года» представители МВД, Госавтоинспекции, Минтранса и дорожники обсудили развитие автотрасс в нашей стране на ближайшие годы.
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