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Федерер - в Зале славы, Медведев - с призом прессы. В Нью-Йорке начался последний в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема»

Федерер - в Зале славы, Медведев - с призом прессы. В Нью-Йорке начался последний в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема»

ТЕННИС. US Open стартовал! В нынешнем сезоне призовой фонд US Open достиг рекордной отметки в 108 млн долларов.

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