Россия: Российский генерал-майор был ранен после того, как его застрелил вооруженный мотоциклист в ходе предположительного покушения, когда он выходил из магазина возле авиабазы Энгельс (XWSG) в секторе Пробуждение города Энгельс Саратовской области в утренние часы.
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