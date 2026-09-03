Россия: Российский генерал-майор был ранен после того, как его застрелил вооруженный мотоциклист в ходе предположительного покушения, когда он выходил из магазина возле авиабазы ​​Энгельс (XWSG) в секторе Пробуждение города Энгельс Саратовской области в утренние часы.