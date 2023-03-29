Власти Китая пообещали принять ответные меры на встречу президента Тайваня со спикером США

Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь заявила, что Китай считает провокационными действия президента Тайваня Цай Инвэнь, а именно его транзит через территорию США в ходе поездки в Центральную поездку.