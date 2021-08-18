В России ощутимо выросла доля просроченных микрозаймов

Доля просроченных более чем на 90 дней займов в российских микрофинансовых организациях (МФО) увеличилась с начала текущего года на 7,9 процентного пункта и на 1 августа достигла 33,4%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).