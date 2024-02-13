УВМ региона информирует о контрольно-надзорной деятельности в сфере миграции

Контрольно-надзорная деятельность в сфере миграции УМВД России по Ивановской области реализуется, исходя из требований Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, утвержденного Приказом МВД России от 28.