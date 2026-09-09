Elon Musk's PAC Bets Trans Issue Push Will Drive GOP Voters To The Polls Elon Musk's America PAC has opened its 2026 midterm ad campaign with a barrage of ads centered on trans issues.
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