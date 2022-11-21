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Зеленского проще убить, чем вразумить

Зеленского проще убить, чем вразумить

Американские генералы не верят в потенциал ВСУ и предлагают Украине идти на мировую Евгений Берсенев На фото: президент Украины Владимир Зеленский (в центре) (Фото: APUkraine/Global Look Press) Материал комментируют: Александр Храмчихин Приближающееся похолодание дает возможность замедлить боевые действия на Украине, а для президента Зеленского появляется окно возможностей для мирных переговоров, полагает руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, высказывание которого на очередном брифинге привел 16 ноября сайт Пентагона.

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