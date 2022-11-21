Зеленского проще убить, чем вразумить

Американские генералы не верят в потенциал ВСУ и предлагают Украине идти на мировую Евгений Берсенев На фото: президент Украины Владимир Зеленский (в центре) (Фото: APUkraine/Global Look Press) Материал комментируют: Александр Храмчихин Приближающееся похолодание дает возможность замедлить боевые действия на Украине, а для президента Зеленского появляется окно возможностей для мирных переговоров, полагает руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, высказывание которого на очередном брифинге привел 16 ноября сайт Пентагона.
Свежие комментарии