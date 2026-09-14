«Готовимся к нападению дронов»: немцы о новом кризисе между Москвой и Берлином

Посетители канала немецкой новостной службы Tagesschau на видеохостинге YouТube прокомментировали сюжет о том, как власти ФРГ видят «русскую дроновую угрозу» и планируют с ней бороться в дальнейшем.
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