Политический эксперт рунета

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ЮАР придумала три варианта участия России в саммите БРИКС в обход ордера МУС

ЮАР придумала три варианта участия России в саммите БРИКС в обход ордера МУС

Власти Южноафриканской Республики (ЮАР) обсуждают возможные варианты присутствия руководства России на саммите БРИКС, чтобы обойти требование Международного уголовного суда (МУС).

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