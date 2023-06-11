ЮАР придумала три варианта участия России в саммите БРИКС в обход ордера МУС

Власти Южноафриканской Республики (ЮАР) обсуждают возможные варианты присутствия руководства России на саммите БРИКС, чтобы обойти требование Международного уголовного суда (МУС).
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