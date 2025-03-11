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Царьград

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Херсонская область: Планируют технопарки и индустриальные комплексы к 2044 году

Херсонская область: Планируют технопарки и индустриальные комплексы к 2044 году

К 2044 году в Херсонской области планируется создание технопарка и двух индустриальных парков. Ожидается рост занятости на 3% и увеличение производства сельхозпродукции.

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