Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предсказал новое наступление России до 24 февраля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Вооруженные силы России могут начать новое наступление на украинской территории 24 февраля - в годовщину начала российской военной специальной операции.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Вооруженные силы России могут начать новое наступление на украинской территории 24 февраля - в годовщину начала российской военной специальной операции.
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