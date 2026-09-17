Медведково
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Медведково

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Глава управы Южное Медведково провёл личный приём жителей

Глава управы района Южное Медведково Алексей Пантелеймонов провёл личный приём жителей. Мероприятие прошло в установленном порядке.

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