От Стерлитамака до Киева. Что известно о наркокартеле «Химпром»

Украинский блогер Анатолий Шарий выпустил серию роликов про ОПГ "Химпром" — украинский наркокартель с российскими корнями, который снабжает наркотиками колонии и тюрьмы, подростков и чиновников, и даже военнослужащих ВСУ на передовой.