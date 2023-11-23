От Стерлитамака до Киева. Что известно о наркокартеле «Химпром»

Украинский блогер Анатолий Шарий выпустил серию роликов про ОПГ "Химпром" — украинский наркокартель с российскими корнями, который снабжает наркотиками колонии и тюрьмы, подростков и чиновников, и даже военнослужащих ВСУ на передовой.
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