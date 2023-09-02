Сенатор Гумерова заявила, что в первые учебные дни у детей идёт процесс адаптации

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что школам Московской области рекомендовали провести первую неделю учебного года без домашних заданий и оценок.
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что школам Московской области рекомендовали провести первую неделю учебного года без домашних заданий и оценок.
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