Исследование: каждый четвёртый житель России сталкивался с деменцией в семье

По данным исследования НАФИ и проекта «Деменция.net», у 24 % граждан России есть или были родственники с диагностированной деменцией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т «Не сил сражаться...
- Силуанов: МРОТ в ...
- Красная икра взле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым