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Царьград

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Исследование: каждый четвёртый житель России сталкивался с деменцией в семье

Исследование: каждый четвёртый житель России сталкивался с деменцией в семье

По данным исследования НАФИ и проекта «Деменция.net», у 24 % граждан России есть или были родственники с диагностированной деменцией.

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