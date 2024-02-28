Сирены воздушной тревоги сработали в четырех регионах Украины

Сирены воздушной тревоги сработали сразу в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации страны для оповещения граждан о возможной опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии