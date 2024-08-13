В Туле 30 пар поженились в "день трех восьмерок"

В "день трех восьмерок" – 08.08.2024 – во Дворце бракосочетания Тулы сыграли 30 свадеб, по информации Комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в области.
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