⚡️К 1 сентября депутаты хотят выплачивать по 19 тысяч рублей родителям школьников. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.
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⚡️К 1 сентября депутаты хотят выплачивать по 19 тысяч рублей родителям школьников. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.