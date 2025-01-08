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Снежана Егорова: Психбольница уже выбрала новых лидеров Украины! Партия Залужного и Зеленского впереди

Снежана Егорова: Психбольница уже выбрала новых лидеров Украины! Партия Залужного и Зеленского впереди

В психбольнице всё стабильно. Социологический опрос показал, что в рейтинге политических сил, готовящихся к выборам в Верховную Раду, тройку лидеров возглавила несуществующая партия Залужного, Зеленского и партия «Батькивщина» Тимошенко.

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