Скончалась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина: какой ее запомнят поклонники

МОСКВА, 22 марта, ФедералПресс. Телеведущий Андрей Малахов сообщил в своем Telegram-канале о трагическом событии: ушла из жизни народная артистка РСФСР актриса Лариса Голубкина, известная по роли в кинофильме «Гусарская баллада».
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