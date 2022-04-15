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В Ивановском районе полицейскими задержан подозреваемый в краже

  В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» с заявлением обратился 65-летний житель областного центра.

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