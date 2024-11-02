Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Гиперзвуковая импотенция Америки

Гиперзвуковая импотенция Америки

Mike1975   Отчаянно пытаясь догнать Россию в области гиперзвукового оружия, США возобновляют неудачные программы вооружений Автор: Драго Боснич, независимый геополитический и военный аналитик Чуть более десяти лет назад большинство военных экспертов были убеждены, что Соединённые Штаты являются ведущим игроком в области гиперзвукового оружия.

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Комментарии
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Александр Симаков
А на каком основании  Вы утверждаете, что утечки произошли от наших разработчиков?!  Гиперзвук есть в Иране, Китае, Северной Корее и у хуситов.  Действительно, подонки есть в любой стране, и некоторые из них в соцсетях голословно обвиняют российских создателей  вооружений в предательстве.
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20 час.
Людмила Фирстова
По себе не судите!
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18 час.
Александр Симаков
Ума не хватает понять, что испытания возобновляются обычно после работы над ошибками? Ну а если уж следовать Вашей логике, что американцы что-то там получили, то для этого не обязательно использовать какие-то утечки. Наши специалисты только в Сирии насобирали  такое количество обломков, фрагментов и целых не взорвашихся Томагавков, что их с лихвой хватило для полного изучения их конструкции и ТТХ. То же самое можно сказать и про гиперзвуковые ракеты - Иран запустил по Израилю  уже несколько сотен, хуситы пуляют  гиперзвуком по корабля  Красном море. Наверняка пиндосы уже насобирали достаточно материала для изучения гиперхвуковых ракет и коорррекции своих разработок.
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18 час.

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