Гиперзвуковая импотенция Америки

А на каком основании Вы утверждаете, что утечки произошли от наших разработчиков?! Гиперзвук есть в Иране, Китае, Северной Корее и у хуситов. Действительно, подонки есть в любой стране, и некоторые из них в соцсетях голословно обвиняют российских создателей вооружений в предательстве.

Александр Симаков

Ума не хватает понять, что испытания возобновляются обычно после работы над ошибками? Ну а если уж следовать Вашей логике, что американцы что-то там получили, то для этого не обязательно использовать какие-то утечки. Наши специалисты только в Сирии насобирали такое количество обломков, фрагментов и целых не взорвашихся Томагавков, что их с лихвой хватило для полного изучения их конструкции и ТТХ. То же самое можно сказать и про гиперзвуковые ракеты - Иран запустил по Израилю уже несколько сотен, хуситы пуляют гиперзвуком по корабля Красном море. Наверняка пиндосы уже насобирали достаточно материала для изучения гиперхвуковых ракет и коорррекции своих разработок.