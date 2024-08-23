Премьер Индии прибыл с официальным визитом на Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом на Украину, чтобы обменяться с главой киевского режима Владимиром Зеленским взглядами на перспективы мирного разрешения украинского конфликта, сообщает индийский телеканал NDTV.
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