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Бизнес назвал главные барьеры при переходе на отечественное ПО

Бизнес назвал главные барьеры при переходе на отечественное ПО

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Для четверти российских компаний основными препятствиями при внедрении отечественного ПО для управления цифровой инфраструктурой остаются риски остановки бизнес-процессов и сложности интеграции с существующими системами.

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