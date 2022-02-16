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Муж оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма Раст, подал в суд на Болдуина

Муж оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма Раст, подал в суд на Болдуина

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Муж оператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок фильма "Раст" от случайного выстрела, подал иск против актера Алека Болдуина, причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы.

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