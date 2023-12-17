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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид в 10-м матче подряд набрал минимум 30 очков и 10 подборов. В шести из них он не выходил на площадку в 4-й четверти

Действующий MVP Джоэл Эмбиид набрал 42 очка, сделал 15 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и перехват в победной игре с «Шарлотт» (135:82).

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