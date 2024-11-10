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WSJ: в РФ могут слить воедино три нефтяные компании

WSJ: в РФ могут слить воедино три нефтяные компании

О планах по созданию в России мегапроизводителя нефти сообщает The Wall Street Journal. Уже несколько месяцев, по сведениям издания, российские власти обсуждают идею слияния «Лукойла», «Роснефти» и  «Газпромнефти».

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