Скончалась смоленская журналистка Людмила Азаркевич

Её уход - это невосполнимая потеря для Руднянского округа и всей Смоленской области На 67-м году ушла из жизни Заслуженный работник культуры РФ, депутат Руднянского окружного Совета депутатов, главный редактор АНО «Западная объединённая редакция СМИ» Людмила Азаркевич.