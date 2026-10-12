Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Скончалась смоленская журналистка Людмила Азаркевич

Скончалась смоленская журналистка Людмила Азаркевич

Её уход - это невосполнимая потеря для Руднянского округа и всей Смоленской области На 67-м году ушла из жизни Заслуженный работник культуры РФ, депутат Руднянского окружного Совета депутатов, главный редактор АНО «Западная объединённая редакция СМИ» Людмила Азаркевич.

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