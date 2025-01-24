Борис Пиотровский отреагировал на Орден Дружбы – награду президента Владимира Путина

Это не только серьезная государственная награда, но и колоссальная ответственность, сказал вице-губернатор Вечером в пятницу, 24 января, стало известно, что президент России Владимир Путин наградил вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского орденом Дружбы.
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