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Петербургский дневник

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Борис Пиотровский отреагировал на Орден Дружбы – награду президента Владимира Путина

Борис Пиотровский отреагировал на Орден Дружбы – награду президента Владимира Путина

Это не только серьезная государственная награда, но и колоссальная ответственность, сказал вице-губернатор Вечером в пятницу, 24 января, стало известно, что президент России Владимир Путин наградил вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского орденом Дружбы.

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