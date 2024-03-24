"Ждите": Медведев обратился к организаторам теракта в "Крокусе"

Зампред Совбеза пообещал месть каждому причастному к организации трагедии в Подмосковье.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в День скорби в память о жертвах террористического акта в "Крокус Сити Холле" обратился к организаторам этого массового убийства ни в чём неповинных людей.