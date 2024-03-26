Health: душ по утрам помогает стать более бодрым

Время суток, когда человек принимает душ, может оказать сильное влияние на его состояние и здоровье. Доктора и ученые изучили, когда правильно посвящать себя этой процедуре, и поделились собственными выводами.
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