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Health: душ по утрам помогает стать более бодрым

Health: душ по утрам помогает стать более бодрым

Время суток, когда человек принимает душ, может оказать сильное влияние на его состояние и здоровье. Доктора и ученые изучили, когда правильно посвящать себя этой процедуре, и поделились собственными выводами.

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