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Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский признан иноагентом

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский признан иноагентом

Список пополнили также проект «Первый отдел» и Вадим Прохоров.фото: wikipedia.org/VORON SPb--> Минюст внёс в реестр иностранных агентов депутата Заксобрания Санкт-Петербурга («Яблоко») Бориса Вишневского, а также проект «Первый отдел» и адвоката Вадима Прохорова, сообщает пресс-служба ведомства.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Сколько падалей оказывается было рядом…а почему Светлаков оказался на концерте в Крокусе? Умерла так умерла, нечего ему в Москве « ошиваться»
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